Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Москва, 12 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем России и пожелал им достатка.

Воробьев поздравил всех, кто родился и вырос в России, работает, строит планы на будущее. Каждый житель РФ хочет видеть страну независимой, свободной и сильной, считает он.

«Все в наших руках. Я считаю, что сейчас нужно восстановить экономику», — отметил губернатор, его слова передает издание РИАМО.

К россиянам должен вернуться достаток, а бизнес будет снова зарабатывать и помогать тем, кто в этом нуждается, подчеркнул Воробьев. Глава региона верит, что жизнь надо строить согласно русской поговорке «Где родился, там и пригодился».

Он отметил, что многие россияне работали и жили за рубежом, но сейчас решили вернуться. На чужбине счастливых людей мало, резюмировал Воробьев.

День России является государственным праздником, его отмечают с 1992 года. Во всех регионах России пройдут патриотические акции и флешмобы, а в Москве состоится праздничный концерт.

Мэр Москвы Сергей Собянин в праздничные дни попросил горожан оставаться дома. Он отметил, что лучше всего посмотреть концерты по телевизору. Собянин подчеркнул, что сейчас лучше поберечь здоровье.