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Онищенко призвал людей из группы риска выходить из самоизоляции «с оглядкой»

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Онищенко призвал людей из группы риска выходить из самоизоляции «с оглядкой»

Москва, 12 июня. Выходить из режима самоизоляции пожилым и людям из группы риска по коронавирусу нужно «с оглядкой», соблюдая меры предосторожности, заявил заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в регионах страны сложилась различная эпидемиологическая обстановка, и там, где ситуация еще не стабилизировалось, людям пока не стоит выходить на улицу без острой необходимости.

«Прежде всего, конечно, в Москве нужно воздержаться от прогулок на природе. Даже хотя бы потому, что люди были долгое время в изоляции, а сейчас они будут три дня сидеть на солнцепеке», — говорит Онищенко.

Он предупредил, что резкий выход из режима самоизоляции без соблюдения мер предосторожности может ухудшить эпидемиологическую обстановку. Парламентарий напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

«Пожилым людям и так называемой группе риска нужно соблюдать меры предосторожности. Им стоит втягиваться в этот процесс осторожно и с оглядкой как с точки зрения физической активности, так и с точки зрения пребывания на солнце», — резюмировал Онищенко.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отмечала, что регионы России начали ослаблять карантинные меры, однако вирус никуда не ушел, поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. Она подчеркнула, что соблюдение предписаний Минздрава все еще обязательно, поскольку может предотвратить новую вспышку инфекции.

Онищенко призвал людей из группы риска выходить из самоизоляции «с оглядкой»

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Источник: RT
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