В Москве за сутки скончались 49 человек с коронавирусом

Москва, 11 июня. За сутки в Москве скончались 49 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — информирует штаб.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 3187.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме. Как передавал RT, по его словам, первые партии вакцины «могут появиться в августе, сентябре, октябре, но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе уже к новому году, зиме и так далее».

В преддверии длинных выходных Собянин рекомендовал жителям столицы не покидать свои дома в праздничные дни. Он напомнил, что проведение массовых мероприятий в Москве пока остается под запретом. Собянин также добавил, что парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лучше посмотреть по телевизору.

В России зарегистрировано более 500 тыс. случаев, 6,5 тысячи человек умерли. Более 260 тыс. человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.