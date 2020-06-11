Стали известны главные признаки скорой смерти смартфона

Москва, 11 июня. Любое мобильное устройство по мере эксплуатации начинает функционировать хуже. Негативные изменения будут становиться все более заметными. В конечном итоге они превратятся в четкие сигналы о том, что смартфон нуждается в замене.

Как пишет Planet Today, существует несколько значительных изменений, игнорировать которые нельзя. Первое из них – вздувшийся аккумулятор. Если он начал приподнимать заднюю крышку смартфона, то устройство необходимо немедленно отнести в сервисный центр или полностью отказаться от его использования. Эксплуатация гаджета с неисправным аккумулятором опасна – в любой момент такое устройство может загореться.

Другой фактор скорой гибели телефона – полосы на экране. Избавление от них требует серьезных вложений, почти таких же по стоимости, как и новый смартфон.

Медленный запуск приложений и частые ошибки в их использовании тоже могут стать признаком угасания телефона. Также старый смартфон может сильно нагреваться, самостоятельно отключаться в самый неподходящий момент или перестать реагировать на прикосновения к сенсорному экрану. Все это сигналит вам о том, что телефон скоро выйдет из строя. Если вы наблюдаете подобные симптомы, то пора начать подбирать себе новый смартфон. Конечно, вы можете заняться ремонтом старого, но в большинстве случаев это нецелесообразный исход, так как современные модели телефонов устаревают не только физически, но и морально.

Опасность для вашего смартфона также может представлять использование чужого зарядного устройства. Оно представляет не только угрозу безопасности персональных данных, но и может нанести гаджету повреждения. Также на некоторые смартфоны для долговременного и комфортного использования необходимо устанавливать антивирусные программы.