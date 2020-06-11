Реабилитолог объяснил, что может помочь восстановиться после коронавируса

Москва, 11 июня. Пациентам, перенесшим COVID-19, прежде всего стоит обратить внимание на свое эмоциональное здоровье. Такое мнение выразил врач-реабилитолог, специалист кафедры медицинской реабилитации Леонид Дьяков.

Врач отметил, что переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут столкнуться не только с физическим недомоганием, но и с психологическими проблемами.

«Я бы обратил внимание, прежде всего, на психологические, даже философские моменты. Важно понимать, что выписавшиеся пациенты прошли через тяжелый этап в своей жизни. Болезнь – это вынужденная остановка, которая, на мой взгляд, дается, чтобы притормозить, оглянуться, подумать о том, как ты живешь. В кризис человек переосмысливает многое, понимает, что он сделал не так и что нужно изменить в себе самом», – объясняет врач.

Дьяков также считает, что в период реабилитации выздоровевшим очень помогает поддержка близких. Специалист добавил, что COVID-19 может влиять на мягкую оболочку мозга, что провоцирует подавленное настроение и даже развитие депрессии. В этот момент важно вовремя заметить изменения в психологическом состоянии переболевшего и помочь ему восстановиться.

Для реабилитации полезны прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба и плаванье.

Врач сообщил, что помимо психологических проблем, особое внимание следует уделить сердечно-сосудистой системе. При таких симптомах, как внезапная слабость, перебои сердечного ритма и отдышка, необходимо снова обратиться к врачу.

За сутки в России зарегистрировано 8 779 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 502 436 человек. Количество заболевших во всем мире приближается к 7,5 млн человек. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снизился до 1,7%.