Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем

Москва, 11 июня. Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.

«А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое топливо. Задача: чтоб оно было кондиционным, чистым, не разведенным руганью, завистью, подавлением, жадностью, унижением, нежеланием давать развиваться. Иначе, говорит, не взлечу», — подписала фотографию Андреева.

Ведущая программы «Время» активно ведет свой аккаунт в Instagram, делится фотографиями, сделанными во время путешествий и секретами красоты. Ранее телеведущая назвала свой топ-10 любимых книг и продемонстрировала поклонникам, как она расслабляется с помощью йоги. Но о своей семье Андреева почти ничего не рассказывает, хотя уже почти 20 лет замужем за Душаном Перовичем. Поэтому редкий совместный снимок произвел настоящий фурор среди фолловеров.

«Очень гармоничны, и видно, что отдыхаете!», «Оба суперские, красивые с мужем», «Вы очень красивая пара!», «Импозантный мужчина, вы — вне конкурса», «Катя, Ваш муж красив, как бог! В нем столько спокойствия, силы, мужественности, элегантности», «Я обожаю ваши совместные фото! Вы прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.

Для телеведущей брак с Перовичем стал вторым. С первым мужем Андреем Назаровым Андреева воспитала дочь Наталью. На фотографиях с ней ведущая программы «Время» выглядит как старшая сестра. Роскошная фигура 58-летней Андреевой является постоянным предметом восхищения поклонников. Секреты своей стройности фигуры и красивой кожи Андреева обещала раскрыть своим подписчикам в Instagram.

