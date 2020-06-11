Более двух тысяч пациентов в Москве выздоровели от коронавируса в Москве за сутки

Москва, 11 июня. Общее количество выздоровевших после COVID-19 в Москве растет. Об этом заявила сегодня заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последние сутки рост составил 2 236 человек, общее количество поборовших болезнь превысило 115 тыс., сообщает ТАСС.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769», – сказала заммэра.

Также сообщалось, что еще 747 человек вылечились от коронавируса в Московской области. Отмечается, что такое число выздоровевших стало рекордным с начала эпидемии в регионе. Количество выздоровевших пациентов превысило 13 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно заявила о необычно низких показателях смертности от коронавируса в России на фоне большого количества тестов.

Всего в России зафиксировано более 493 тысячи случаев заболевания коронавирусом, более шести тысяч человек умерли. 253 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.