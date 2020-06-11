Гидрометцентр предупредил москвичей об аномально холодных выходных

Москва, 11 июня. К концу текущей недели температура воздуха в московском регионе будет ниже нормы на один-два градуса и не превысит плюс 16 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу температурный фон составит 16–21 градус.

«После такой жары, конечно, это будет очень сильное понижение», — подчеркнул он.

По данным ТАСС, синоптик предупредил, что возвращение к климатической норме произойдет не раньше понедельника следующей недели. На протяжении следующей недели температура будет повышаться, однако плюс 30 градусов не будет.

Ранее Вильфанд заявил, что, несмотря на невозможность использования установленных на самолетах гражданской авиации датчиков, точность прогнозов погоды сохранилась благодаря оставшимся в работе спутникам, системам и моделям. На самолетах гражданской авиации устанавливаются датчики, которые собирают информацию о состоянии атмосферы. Между тем, из-за пандемии COVID-19 во многих странах мира полеты были прекращены.

Глава Гидрометцентра отметил, что сохранять точность прогнозов удается, опираясь на работающую в России систему метеорологических станций и спутниковые данные.

В ВМО уточнили, что образовавшийся пробел в информации частично восполнили дополнительные радиозонды, которые запустили метеорологические службы Европы.

Ранее RT сообщило, что МГУ, Роскосмос и Росгидромет объявили о запуске космической миссии с использованием искусственных мини-спутников стандарта кубсат. Космические аппараты создадут систему глобального мониторинга геофизических параметров космического пространства Росгидромета. Миссия станет продолжением программы запуска малых спутников «УниверСат».