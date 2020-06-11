Москвичам пообещали «бархатный сезон» в выходные

Москва, 11 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в выходные в Москве и Подмосковье начнется «ранний бархатный сезон».

По словам Вильфанда, температура воды в реках и водоемах столичного региона к концу недели повысится, при этом понизится температура воздуха. Таким образом, вместо купального сезона в Москве начнется «бархатный сезон».

«К выходным температура воды будет 20 градусов и выше, но зато понизится температура воздуха. Вроде бы купальный сезон, но я бы сказал, что это такой ранний бархатный сезон. Ведь он характеризуется примерным равенством температуры воды и воздуха», — цитирует его ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в четверг днем в российской столице воздух может прогреться до +32 градусов, в пятницу станет прохладнее, +23… +25, в субботу температура воздуха понизится до 17-19 градусов, примерно такая же погода будет и в последний день недели.

Ежедневно сохраняется вероятность кратковременных дождей, местами возможны грозы. В воскресенье повысится атмосферное давление и усилится ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

По предварительным расчетам метеорологов, жаркая погода вернется в столичный регион к середине следующей недели, когда в дневные часы воздух снова начнет прогреваться до +26… +28 градусов. Очередная волна похолодания может прийти в Москву в последнюю декаду июня.

Ранее «Известия» сообщили, что москвичей предупредили об арктическом циклоне, который придет в Центральную Россию в пятницу, 12 июля.