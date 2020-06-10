Делом Ефремова займется главное управление МВД Москвы

Москва, 10 июня. Прокурор Москвы Денис Попов поручил передать дело актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП из окружного УВД в ГУ МВД по столице.

Глава столичной прокуратуры взял на личный контроль расследование в отношении Ефремова. Он также поручил обеспечить надзор за соблюдением прав всех участников уголовного производства.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади, когда Jeep Cherokee столкнулся с «Лада» на встречной полосе. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и позднее скончался.

Уголовное дело, фигурантом которого является Ефремов, переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ. По данной статьей артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Янис Юкша считает, что популярность не поможет Ефремову избежать уголовного наказания. Его обвинили по «серьезной» статье, пояснил эксперт.

Артист Владимир Долинский, который в юности отсидел в тюрьме четыре года, рассказал, что ждет его коллегу. По словам Долинского, Ефремову будет тяжело в тюрьме, но это «его рок». Актер уверен, что пьющий Ефремов занимался самоуничтожением.