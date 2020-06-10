В московском баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Москва, 10 июня. Правоохранители проводят следственные действия в столичном баре Ulysses по делу актера Михаила Ефремова, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Следователи работали в заведении, которое находится в Плотниковом переулке в Москве. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы после ДТП со смертельным исходом.

Как рассказали очевидцы, незадолго до аварии Ефремов пришел в бар и попросил налить ему спиртное. При этом артист уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как Ефремову отказали, он устроил скандал. Владельцу бара пришлось выпроводить громкого гостя из заведения. Руководство бара и официанты раньше терпели его выходки, но в этот раз актер перешел все допустимые границы.

Ефремов сейчас находится под домашним арестом, что возмутительно по мнению главы проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Он считает, что после такой аварии водитель не имеет права сидеть «дома на диванчике».

ДТП, в котором за рулем оказался актер, неоднократно уличенный в пьянстве, является показательным. К таким водителям должны относиться очень строго. И наказание для них должно быть соответствующим.