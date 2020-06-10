Миллиардер из списка Forbes попал в ДТП в Подмосковье

Москва, 10 июня. Водитель BMW врезался в фуру Scania в Московской области, после чего скрылся с места ДТП. Об этом в полицию сообщил водитель грузовика.

По словам мужчины, водитель BMW вылез из своего автомобиля и начал угрожать. Потом он сел за руль и уехал. Мужчина успел сфотографировать номер иномарки, пишет KP.Ru.

Оказалось, что машина принадлежит бизнесмену Эдуарду Чухлебову, который входит в список Forbes. Помощник миллиардера подтвердил факт ДТП.

Он заявил, что между Чухлебовым и водителем грузовика произошел конфликт. В аварии никто не пострадал, но дальнобойщик решил написать заявление в ГИБДД.

Чухлебов в течение последних лет входит в список двухсот самых богатых людей России. Ему принадлежат доли в крупных отечественных компаниях.

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Московской области в ДТП попал бывший депутат Рифат Арифулин. Он управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.