Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных пациентов с COVID-19

Москва, 10 июня. Врачи в Москве спасли десятки тысяч людей с COVID-19, в том числе 65 тысяч тяжелобольных горожан, рассказал мэр Сергей Собянин.

Принятые властями меры, а также профессионализм и самоотверженность врачей помогли справиться с эпидемией.

«Медработники круглые сутки, не щадя свое здоровье и жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа», — сказал Собянин.

Городские больницы были полностью оборудованы для приема пациентов с коронавирусом. Их обеспечили аппаратами ИВЛ и подачи кислорода.

Мэр Москвы добавил, что медики еще на этапе амбулаторной помощи выявили у многих пациентов коронавирус, и направили их на лечение. Поэтому болезнь была купирована на начальных стадиях.

По оценкам властей, ситуация с COVID-19 в столице продолжает улучшаться. Каждый день растет число выздоровевших.

Напомним, что в Москве скончались 3085 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Летальность в российской столице намного ниже, чем в других странах мира.

По данным СМИ, в США только за сутки умирали более тысячи человек с коронавирусом. Общее количество выявленных заболевших в Америке превысило 2 млн человек.