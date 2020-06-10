Собянин назвал сроки снятия всех ограничений в Москве

Москва, 10 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что город может вернуться к нормальной жизни в течение двух месяцев.

По словам градоначальника, к обычному режиму можно вернуться при условии соблюдения санитарных мер безопасности. Решение о снятии запрета на проведение массовых мероприятий могут принять в июле, пишет РИАМО.

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан», — подчеркнул Собянин, его слова передает телеканал «360».

Именно жесткие карантинные меры, работа врачей, ответственное поведение москвичей, помогли городу нормализовать эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, что с 9 июня в Москве сняли самоизоляцию. Вскоре заработают точки общественного питания, летние кафе, библиотеки и музеи.

За последние сутки в столице выявили рекордно низкий показатель заболевших COVID-19. В связи с улучшением ситуации в Москве многих опытных врачей переводят в регионы.

Главу больницы в Коммунарке отправят в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом.