В Подмосковье запущен спецпроект по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 10 июня. Издание РИАМО подготовило спецпроект о всероссийском голосовании по вопросу поправок к Конституции РФ.

На сайте constitution.riamo.ru можно найти актуальную информацию о порядке голосования в Московской области. СМИ разделили поправки на категории: «Благосостояние граждан», «Государственное достояние», «Органы власти» и «Международные отношения».

Напомним, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Благодаря тому, что голосование продлится в течение недели, будет обеспечена безопасность избирателей. Последний день голосования объявили выходным.

Электронное голосование разрешили в Москве и Нежегородской области. Подать заявку на участие в электронном голосовании можно на портале «Госуслуг», пишет РИАМО.

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ведомство информирует граждан о предстоящем голосовании. Изменения в Конституцию вступят в силу после голосования, если их поддержит большинство россиян.

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании. Он может сделать свой выбор в любой из дней, отведенных для референдума.

По данным ВЦИОМ, проголосовать по поводу поправок в Конституцию хотят 67% россиян.