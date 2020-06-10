Самое низкое число пациентов с COVID-19 выявили в Москве впервые за два месяца

Москва, 10 июня. Еще 1195 случаев коронавируса выявили в Москве за последние сутки, это самый низкий показатель за последние два месяца.

Суточный рост заболеваемости в Москве снизился до 0,6%. Всего в столице получают лечение более 83 тысяч человек, полностью вылечились более 113 тысяч человек.

В целом эпидемиологическая ситуация в столице и в других регионах РФ нормализуется. Коэффициент распространения вируса снизился до 1. Этот показатель учитывают при переходе к новому этапу снятия ограничительных мер.

По данным Роспотребнадзора, во всех субъектах страны действует масочный режим. Эксперты напоминают, что маска является барьером на пути распространения вируса.

Маска защищает органы дыхательной системы, через которые вирус может попасть в организм человека. Врачи просят россиян не пренебрегать правилом ношения масок.

При жаркой погоде маску нужно менять каждые полчаса, поскольку при намокании защитное средство больше не выполняют эту функцию.