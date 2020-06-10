Самая большая летняя веранда в Москве откроется 16 июня в гастроквартале «Депо»

Снятие режима самоизоляции в Москве позволит столичным рестораторам открыть летние веранды уже 16 июня. Одна из самых больших террас появится в гастроквартале «Депо», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как рассказали в пресс-службе фудмолла, 10 ресторанов и 75 точек питания комплекса предложат свои блюда на летней веранде. Предполагается, что на новой площадке с соблюдением норм безопасности поместятся 400 человек.

«Площадь веранды самого крупного фудмолла в Европе увеличилась в два раза, — уточнили в пресс-службе «Депо». — В настоящее время вместимость веранды составит 400 посадочных мест. Общая площадь — практически 1 тыс. квадратных метров, что позволит в обычном режиме работы разместить более 800 посетителей».

Дизайнеры «Депо» решили превратить летнюю веранду в оазис, куда не проникнет городской шум, — для этого ее декорируют растениями.

«Этим летом мы постарались создать не только безопасное пространство, соблюдая все требования и предписания, но и сделать настоящий летний оазис для наших посетителей, — рассказал генеральный директор гастроквартала «Депо Лесная» Александр Рафаилов. — На территории гастроквартала мы высадили более 1,5 тыс. растений, которые украсили наши веранды».

Добавим, что на всей территории гастроквартала продолжает действовать комплекс мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор вместе с отраслевым сообществом и представителями ресторанного бизнеса разработал методические рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. По новым требованиям расстояние между столиками в кафе должно составлять 1,5 метра, в помещениях должны быть умывальники для рук с мылом и дезинфицирующими средствами. Официанты и бармены теперь будут работать в масках.

Строгие требования предъявлены к дезинфекции помещений и обработке посуды и инвентаря, который используется для приготовления блюд. Все места общего пользования будут обрабатываться дезинфицирующими средствами каждые два-четыре часа, а рабочие помещения будут проветриваться. В закрытых помещениях Роспотребнадзор обязывает использовать устройства обеззараживания воздуха.