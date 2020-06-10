Рекордные 747 пациентов за сутки вылечились от коронавируса в Подмосковье

Москва, 10 июня. Еще 747 человек вылечились от коронавируса в Московской области, сообщили в региональном оперштабе.

Такое число выздоровевших стало рекордным с начала эпидемии в регионе. Количество выздоровевших пациентов превысило 13 тысяч человек.

В регионах России начали снимать ограничительные меры по коронавирусу. Однако власти решили оставить масочный режим.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила граждан соблюдать меры защиты, пока нет вакцины от COVID-19. В стране сделано более 13,5 млн тестов, под наблюдением остаются 318 тысяч человек.

Как сообщают в ВОЗ, вероятность заболеть коронавирусом выше при контакте с носителем вируса в первые дни его болезни. В этот момент вирус наиболее активно распространяется.

Именно поэтому специалисты напоминают о социальной дистанции между людьми, сокращении прямых контактов.