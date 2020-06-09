Жители Москвы могут зарегистрироваться для онлайн-голосования по поправкам в конституцию

Москва, 9 июня. Жители Москвы смогут в электронном формате выразить свое мнение по поводу одобрения конституционных поправок. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации. Мэрия Москвы сообщает о том, что зарегистрироваться можно вплоть до 14.00 21 июня.

Регистрация доступна для граждан России 18-летнего возраста, у которых постоянная регистрация в столице. Также требуется наличие личного кабинета на портале госуслуг или на сайте московской мэрии.

После корректной подачи заявки гражданину придет соответствующее подтверждение на электронную почту и в личный кабинет.

Далее, с 10.00 25 июня до 19.50 30 июня, необходимо будет авторизоваться на платформе для онлайн-голосования 2020og.ru. После этого придет смс-сообщение с кодом подтверждения на тот номер, который указан в личном кабинете. Полученный код нужно будет ввести, после чего будет предоставлен электронный бюллетень. Выдача электронных бюллетеней осуществляется до 19.59 30 июня.

Тем, кто голосует в онлайн-формате, обещаны призы.

Кроме того, москвичи для голосования смогут пригласить домой членов избиркома к себе домой либо пойти и проголосовать на избирательном участке, расположение которого они сами могут выбрать.