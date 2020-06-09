Люди возвращаются: как Москва проживает свой первый день без режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии с 9 июня большинства ограничений, связанных с режимом самоизоляции в столице. Количество заболевших COVID-19 москвичей за прошлый день оказалось рекордно низким за последние несколько недель — 1572 человека. Однако специалисты и Роспотребнадзор призывают граждан быть осторожнее и не забывать о мерах безопасности, таких как, в частности, ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции.

Корреспондент Федерального агентства новостей прошел по улицам столицы и посмотрел, как быстро жизнь большого города берет свое.

С этого дня в столице больше не действуют цифровые пропуска, в метро можно зайти не только по привязанной карте «Тройка», но и по разовому билету или социальному проездному. Можно также оплатить проезд банковской картой. Маски и перчатки все еще обязательны, на всех станциях по-прежнему пополняются санитайзеры, но вот социальную дистанцию держать стало намного труднее: пустых или полупустых вагонов больше не будет.

Часа пик в первый день снятия ограничений не случилось — многие работодатели запланировали возвращение в офисы на 15 июня, поэтому значительная часть перешедших на удаленную работу остается дома.

С 9 июня начали работать службы городского проката велосипедов и самокатов, причем для всех, а не только для курьеров. Возобновил работу каршеринг. И если на улицах снятие ограничений пока не сильно сказалось, то московские дороги вновь стоят в пробках, гудят и заполняются скучавшими по свободе передвижения людьми.

Торговые центры и магазины в Москве работают уже с 1 июня, но пока на шопинг выходили лишь обладатели пропусков. Часть магазинов всю первую неделю июня пустовала, но сегодня продавцы уже отмывают запылившиеся витрины и встречают покупателей.

Кроме того, с сегодняшнего дня в городе начинают работать парикмахерские и салоны красоты — во многих из них еще со времен самоизоляции создан лист ожидания. Открылись фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. К репетициям возвращаются театры, концертные организации и цирки.

С 1 июня уже работают городские парки. С каждой неделей москвичам будут возвращать все больше деталей привычной жизни. С 16 июня смогут открыться летние веранды кафе и ресторанов — уже сейчас многие развернули работы по обустройству уличных площадок.

В обычном режиме начнут принимать пациентов стоматологические клиники, заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства. Оживет и культурная жизнь: откроются музеи, выставочные залы и зоопарки с отдохнувшими от людей животными.

К концу июня практически все вернется в режим «до пандемии»: откроются оставшиеся кафе и рестораны, начнут принимать клиентов фитнес-клубы и бассейны, учреждения соцзащиты. Можно будет снова играть на детских площадках и тренироваться на уличных тренажерах, а на Москве-реке откроется пассажирская навигация.

При этом Роспотребнадзор предупреждает, что наша жизнь все равно будет ограничена ношением масок в общественных местах, усиленными мерами гигиены и необходимостью по возможности держать социальную дистанцию.

Напомним, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не относиться к снятию ограничений легкомысленно и чересчур расслабленно. По его словам, необходим перенос акцентов с тотальных запретов на тщательное индивидуальное соблюдение гражданами личных правил безопасности.

Такого же мнения придерживается вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, который порекомендовал гражданам соблюдать осторожность и избегать скоплений людей, а также не пренебрегать правилами безопасности, в том числе носить маски.

На 9 июня в Москве зарегистрированы 1572 новых случая COVID-19 за сутки — это минимальный суточный прирост с 16 апреля. Добавим, что число случаев заражения в столице существенно снижается с 12 мая — с более чем шести тысяч до колебания в пределах полутора-двух тысяч в последние дни.