Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

Москва, 9 июня. Сотрудники МЧС распространили экстренное предупреждение о том, что в Москве 9 июня ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

По данным Росгидромета, дождь, гроза, возможно и град, могут обрушиться на Москву в период до 21.00.

Спасатели рекомендуют горожанам во время непогоды соблюдать скоростной режим, а лучше воздержаться от поездок за рулем.

Во время сильных порывов ветра людей просят держаться подальше от рекламных щитов, не прятаться от дождя под деревьями.

Напомним, что синоптики прогнозировали москвичам жару вплоть до субботы, обещая днем 25-27 градусов. Они также предупреждали о частых кратковременных грозах.