Нарколог оценил состояние Михаила Ефремова во время ДТП

Москва, 9 июня. Участник смертельного ДТП Михаил Ефремов был за рулем в сильном алкогольном опьянении. Такое мнение озвучил нарколог Олег Стеценко, прокомментировав результат медицинского освидетельствования — 2,1 промилле алкоголя.

«Когда речь идет о двух и выше, то тут уже просто отпадают какие-то споры. Это говорит о том, что человек был вдрызг пьян», — высказал свое мнение эксперт.

Специалист считает, что не нужно гадать, что и сколько пил актер. Ведь у кого-то похожая степень опьянения будет и после пол-литра пива. Такому, как Михаил Ефремов, наверно, надо литров пять пенного напитка, предположил нарколог, сообщает телеканал «360».

Что касается меры пресечения, то актера необходимо арестовать, считает правозащитник Иван Мельников. Он отметил, что Ефремов — великий актер, но он совершил крайне опасный для общества поступок. Правозащитник предположил, что скрываться от правосудия артист вряд ли будет.

Напомним, что вечером 8 июня в районе Смоленской площади актер на своей машине вылетел на встречную полосу и врезался в кабину грузовика. Тяжелые травмы получил водитель грузового автомобиля, вскоре он скончался.

Уже на видеокадрах на месте аварии было видно, что Ефремов был в нетрезвом состоянии. Ряд юристов считает, что актеру грозит до 12 лет заключения.