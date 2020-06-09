Новые велосипедные зоны появятся в Москве

Москва, 9 июня. Власти Москвы намерены заняться обустройством новых велосипедных зон. Начальник департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов 9 июня предложил горожанам поучаствовать в этом процессе.

Чиновник напомнил, что в Москве постепенно снимаются ограничения, велосипедистов на лицах будет становиться все больше. Однако социальную дистанцию пока никто не отменял, для это и необходимо заняться усовершенствованием велосипедной инфраструктуры. Ликсутов допустил, что некоторые решения могут носить временный характер — до конца лета.

Глава департамента рассказал, что для велосипедистов хотят сделать безопасный проезд по выделенным полосам на дорогах, да и полос таких будет больше. Кроме того, есть уже варианты с оборудованием велосипедных парковок возле крупных бизнес-центров. На дороги снова выйдет велопатруль Центра организации дорожного движения.

Московские власти рассчитывают, что горожане пришлют свои предложения касательно обустройства новых велосипедных зон. Поделиться своим мнением можно через соцсети либо отправить письмо по электронной форме, пишет РИАМО.

Чиновник заверил, что сбор предложений будет контролировать лично.