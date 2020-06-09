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В Москве выявлены 1572 новых случая коронавирусной инфекции

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В Москве выявлены 1572 новых случая коронавирусной инфекции

Москва, 9 июня. За минувшие сутки в Москве были выявлены 1572 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные обнародовал оперативный штаб по мониторингу заболеваемости в регионах РФ.

В Московской области число выявленных случаев за сутки составило 739 человек.

Стоит напомнить, что 9 июня в Москве начался первый этап снятия ограничений. Отменены пропуска и графики прогулок. Официально открыты парикмахерские и салоны красоты. Репетиции возобновятся в театрах и цирках.

Всего в России за сутки коронавирусная инфекция диагностирована 8595 гражданам.

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