Медик рассказала о последних словах погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым

Москва, 9 июня. Врач, которая случайно проезжала мимо места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказала о последних словах погибшего водителя.

«Я пыталась разговаривать с водителем. Он еле говорил. Прохрипел: «Мне больно», - и, по сути все», — сказала медик.

О самой аварии на Смоленской площади рассказал очевидец, принимавший участие в попытках спасти пострадавшего, который сидел за рулем фургона. По словам свидетеля, он двигался за грузовиком «ВИС 234900». Самого столкновения он не увидел, просто ехавший впереди грузовик внезапно перевернулся.

Свидетель вместо с другими очевидцами бросился на помощь раненому, которого зажало в искореженной кабине, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что тяжелое ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Предварительно установлено, что виновником аварии стал актер Михаил Ефремов. Да и он сам на камеру подтвердил свою вину, не скрывая, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Его машина вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик, водитель которого позднее скончался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Актеру грозит до 12 лет заключения.