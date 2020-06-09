Мэрия Москвы объяснила работодателям порядок возобновления работы в офисе

Москва, 9 июня. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова объяснила, в каком порядке работодателям стоит возвращать сотрудников к работе в офисе после продолжительной «удаленки». По ее словам, данное решение закрепляется непосредственно за руководителем той или иной организации.

При этом Пенькова отметила, что об этом говорится непосредственно в приказе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном 5 марта. Вместе с тем в силе остаются рекомендации, согласно которым большинство сотрудников должно также оставаться на «удаленке», сообщает РИА Новости.

Напомним, режим самоизоляции частично снимается в Москве с 9 июня. В столице отменят пропускной режим, график прогулок для пожилых. В городе полноценно начнут работать НИИ, общественные организации, киностудии. Снимаются также ограничения, касающиеся работы каршеринга.

Кроме того, в Москве вновь начнут действовать социальные карты, позволяющие людям из льготных групп бесплатно пользоваться общественным транспортом. Со вторника к прежнему режиму работы вернутся салоны красоты, ветеринарные клиники и кладбища. Уже с 16 июня в столице откроются летние веранды кафе и ресторанов, стоматологии, библиотеки, риэлтерские компании и другие фирмы.