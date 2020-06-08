Центр социального обслуживания в Котловке сдадут к сентябрю

Москва, 8 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня лично посетил строительство нового здания территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) в районе Котловка. Он выразил надежду, что к сентябрю здание смогут сдать в эксплуатацию, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Глава города констатировал, что новый объект власти рассчитывали сдать к 8 июня — Дню соцработника, но это не удалось.

Характеризуя будущий центр, Собянин рассказал, что здание построено с учетом современных требований. В нем, в частности, будет клуб социальной реабилитации и дневного пребывания

Пользуясь случаем, московский мэр поздравил соцработников с профессиональным праздником, отметив, насколько важна их профессия. Собянин убежден, что социальный работник — это еще и призвание, где надо вкладывать душу и отдавать сердце.