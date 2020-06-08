Бари Алибасов таинственно исчез в свой день рождения

Москва, 8 июня. Известный российский музыкант Бари Алибасов пропал 6 июня. Его пресс-секретарь Вадим Горжанкин намерен обратиться в полицию, если в течение суток не будет данных о местонахождении деятеля искусства. Представитель продюсера считает, что сын Алибасова может что-то знать, но скрывает.

Напомним, что Алибасов исчез 6 июня в свой день рождения – ему исполнилось 73 года. В этот день ему звонили коллеги, чтобы поздравить. Они то и забили тревогу, не дозвонившись до именинника.

Адвокат Сергей Жорин не видит ничего необычного, ведь подобное уже было не раз. Юрист отметил, что певец в свой день рождения просто не хочет ни с кем общаться, вот и отключает телефон.

Горжанкин подчеркнул, что продюсеру уже пора бы выйти на связь, отсутствие контакта с ним дает повод для беспокойства. Связаться с ним не может даже очень близкий человек-помощник Сергей Моцарь.

Пресс-секретарь отметил, что 4 июня куда-то на такси Алибасова возил сын, который тоже перестал отвечать на звонки.

Не согласен Горжанкин и с тем, что Алибасов ни с кем не хочет разговаривать в свой день рождения. Он заверил, что именинник всегда принимает поздравления по телефону, «постит» что-то в соцсетях. Он добавил, что больше суток продюсер никогда не избегал контактов с близким окружением.

«Где он? Что с ним? Никто не знает. Сын что-то скрывает. Со мной всегда сын нормально общался. Мы с ним всегда контактируем. В этот раз как будто скрывается. Чем он занимается — неизвестно», — констатировал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Алибасов мог исчезнуть в связи с разделом имущества со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, пишет канал 5-tv.