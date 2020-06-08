В Москве парикмахерские и салоны красоты откроют 9 июня

Москва, 8 июня. Режим самоизоляции частично снимается в Москве с 9 июня. В столице отменят пропускной режим, график прогулок для пожилых. В городе полноценно начнут работать НИИ, общественные организации, киностудии. Снимаются также ограничения, касающиеся работы каршеринга.

Снова будут действовать социальные карты – льготные категории граждан смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

С этого же числа официально можно будет работать салонам красоты и парикмахерским, ветеринарным клиникам, фотоателье. В цирках и театрах можно будет проводить репетиции. Кладбища будут полностью открыты для посещения.

С 16 июня в Москве начнут работать летние веранды кафе и ресторанов. Работу возобновят стоматологии, библиотеки, риэлтерские компании, консалтинговые агентства и рекламные фирмы.

Снова будут доступны к посещению зоопарки, выставки и музеи.

Третий этап снятия ограничений будет 23 июня. Начнут работу все кафе, рестораны, спортзалы и бассейны. В обычный режим работы вернут детские садики, учреждения соцзащиты. С этого же дня начнутся пассажирские прогулки по Москве-реке.