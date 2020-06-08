Семью Павла Погребняка выписали из больницы

Москва, 8 июня. Мать российского футболиста Павла Погребняка остается в больнице, где продолжает курс лечения от коронавирусной инфекции. Остальных членов семьи спортсмена уже выписали.

О выписке из медучреждения сообщила супруга футболиста Мария. Она рассказала, что вся семья пошла в парк на прогулку, погода была потрясающей. Павел Погребняк, по словам жены, находится в Екатеринбурге, где готовится к тренировкам.

Состояние матери футболиста пока вызывает опасение, медики следят за ее самочувствием, сказала жена футболиста.

Выздоровевшие родственники уже придумали себе планы на лето.

«Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», — рассказала супруга.

Напомним, что спортсмен заболел коронавирусом в мае, заболевание было в легкой форме, но в итоге пришлось потом лечиться от двусторонней пневмонии. Спустя 6 дней в больницу госпитализировали мать Погребняка, а на следующий день симптомы появились у остальных членов семьи, сообщает телеканал «360».