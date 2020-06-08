Стрелявший на юго-западе Москвы скончался

Москва, 8 июня. Стрелявший в сотрудников правоохранительных органов и прохожих на юго-западе Москвы скончался. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Специальный отряд быстрого реагирования взял штурмом квартиру на улице Строителей в юго-западной части Москвы, где скрывался человек, стрелявший из окна по прохожим. Мужчина получил ранение во время задержания.

Ранее стало известно, что неизвестный ведет огонь из окна на юго-западе Москвы. Отмечалось, что стрелок находится в невменяемом состоянии. Оружие, из которого он произвел выстрелы, пока не установлено. Позже стало известно, что число пострадавших в результате стрельбы из окна дома выросло до двух. На место инцидента выдвинулся отряд Росгвардии.

Сообщалось, что в результате инцидента ранение получил полицейский. Расследование инцидента продолжается.