Врач Болибок объяснил, можно ли снимать в Москве ограничения по коронавирусу

Москва, 7 июня. Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с коронавирусом в Москве и заявил, что снимать ограничения в столице нужно постепенно.

Болибок вспомнил русскую пословицу «поспешай медленно». Такой подход необходим, чтобы решение было грамотным и хорошо взвешенным, пишет издание KP.Ru.

По словам иммунолога, столичные власти отслеживают ситуацию и постепенно снимают ограничения. Но эти меры зависят от коэффициента распространения COVID-19, стабильности эпидемиологической ситуации.

Эксперт напомнил москвичам, что перчатки и маски на улице нужно носить всем. По словам врача, родители часто не обращают внимание на детей, которые выходят на улицу без масок.

Ранее педиатр из Московской области Нисо Одинаева посоветовала надевать защитную маску детям старше трех лет. Однако ответственность за ношение масок детьми все равно лежит на родителях. Они должны контролировать несовершеннолетних.

Носить маски также необходимо людям с заболеваниями сердца. Кардиолог Ольга Молчанова дала рекомендации, как справляться с этим в жаркую погоду.