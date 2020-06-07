Спасатели предупредили жителей Подмосковья о грозе и штормовом ветре

Москва, 7 июня. Сильная гроза и усиление ветра ожидается в Подмосковье до вечера 21.00, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Московскую область снова накроют ливни, ветер усилится до 17 метров в секунду. Жителям региона рекомендовали не выходить из дома и закрыть окна.

Во время грозы нельзя находиться под деревьями и рядом с металлическими конструкциями. Машину следует припарковать на открытом месте, пишет РИАМО.

По данным МЧС, 5 июня в некоторых районах области уровень воды в реках вырос на 4 метра. Угроза паводков сохраняется в Дубне, Истре, Красногорске и других городах области.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае местные жители пострадали от паводков. Вода размыла опоры трех мостов. Аналогичная ситуация в Мурманской области. Спасатели подсчитывают нанесенный неблагоприятной погодой ущерб.