Воробьев назвал условие для перехода к следующему этапу снятия ограничений

Москва, 7 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал условие для перехода к новому этапу отмены ограничений.

В последние дни в регионе выявляют порядка 750 случаев коронавируса, пишет РИАМО. Если этот показатель будет снижен, можно снимать ограничения, пояснил глава региона.

По словам Воробьева, власти мониторят ситуацию с коронавирусом. В мае заработали стройки и автосалоны, открылись парки. Жители Подмосковья могут посещать парикмахерские. Начались богослужения в религиозных учреждениях.

В области также отменили пропускной режим, но люди обязаны носить маски и соблюдать меры предосторожности при контакте с окружающими.

В Минздраве РФ призвали граждан соблюдать предписания врачей после выхода из самоизоляции. Каждый житель РФ своим поведением может повлиять на развитие ситуации с COVID-19.