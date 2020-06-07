Похищенного сына известного адвоката нашли в Подмосковье

Москва, 7 июня. Сына адвоката похитили в Московской области. Полиции удалось установить местонахождение 17-летнего подростка.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по региону, инцидент произошел 5 июня в Солнечногорске. Парень был в загородном доме вместе с родителями. Он вышел на прогулку и не вернулся.

После этого родителям с помощью SMS-сообщений стали поступать угрозы. Правоохранители возбудили уголовное дело о похищении человека, пишет РИАМО.

Группа криминалистов назначила экспертизы на месте преступления. Похищенного подростка нашли, сейчас он общается со следователями, отмечает «Вечерняя Москва».

По некоторой информации, похищенным оказался сын Константина Скрыпника.

Ранее сообщалось, что двое иностранцев в Петербурге напали на водителя отечественного автомобиля. Хулиганы избили мужчину и похитили его девушку.