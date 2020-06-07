Синоптики рассказали об аномальной жаре в Москве на следующей неделе

Москва, 7 июня. Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой будет погода на следующей неделе.

Москвичи дождались по-настоящему летней погоды. Теплый атмосферный фронт снова принес в столицу грозу. Но днем установилась солнечная погода. Температура воздуха в воскресенье составила 25 градусов тепла.

Почти вся следующая неделя будет такой же солнечной и жаркой. По словам Цыганкова, в следующую субботу столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла. Это на несколько градусов климатической нормы, подчеркнул эксперт.

Следующие выходные будут очень жаркими, пишет RT. В некоторых районах Москвы возможны небольшие дожди.