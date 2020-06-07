Собянин сообщил о росте пассажиропотока на транспорте в Москве

Москва, 7 июня. Пассажиров в столичном транспорте становится больше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По последним данным, в сутки общественным транспортом пользуется 5 млн человек.

Минимальный пассажиропоток был отмечен на уровне 3 млн человек в сутки, затем он увеличился до четырех млн человек.

По мнению Собянина, важно сохранить позитивную динамику по коронавирусу. Горожане должны соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть.

В Москве по-прежнему действует система цифровых пропусков для проезда в метро, автобусах, других видах городского транспорта, пишет издание РИАМО.

В столице действует программа донорства плазмы крови переболевших коронавирусом пациентов. В ней приняли участие более тысячи человек. Плазма одного человека может спасти жизнь двум пациентам.

Коэффициент распространения коронавируса в Москве находится на уровне 0,86. По России этот показатель составляет 0,99.