СМИ рассказали о возможной отмене системы цифровых пропусков в Москве

Москва, 7 июня. Действие системы цифровых пропусков, которую ввели из-за пандемии коронавируса, могут отметить в середине июня. Об этом заявил РБК со ссылкой на источники.

Издание рассказало, что о таком смягчении ограничений власти столицы могут объявить 8 июня.

«Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — уточнил источник издания, близкий к администрации города.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин еще в начале апреля подписал указ о введении в городе спецпропусков на период действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

Столица сохраняет лидерство по числу выявленных случаев COVID-19 — более 195 тысяч. При этом многие эксперты отмечают, что ситуация постепенно улучшается. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в России в целом и в Москве в частности наблюдается снижение индекса распространения коронавируса.