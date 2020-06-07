Более двух тысяч москвичей за сутки вылечились от коронавируса

Москва, 7 июня. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил, что за последние сутки вылечились от коронавируса 2283 пациента.

Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, число вылечившихся достигло 102 714 человек и продолжает расти. Всем, кто переболел, предлагается стать членом программы донорства плазмы крови.

Плазма с антителами одного человека может спасти жизнь двум пациентам в тяжелом состоянии. Для доноров плазмы предусмотрено материальное поощрение.

Лечить пациентов с коронавирусом в регионах России помогают студенты медицинских вузов. Эта практика на добровольной основе. Студенты старших курсов перед работой с пациентами проходят специальный инструктаж.

Практику студентам-медикам также засчитывают, если они работали волонтерами по доставке продуктов питания и лекарств пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, находящимся в самоизоляции.