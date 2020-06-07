Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва, 7 июня. В столице за сутки скончались 55 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Общее число пациентов, которые скончались в Москве, достигло 2919 человек. По данным на 7 июня, в России провели свыше 12 миллионов тестов на коронавирус.

В ВОЗ оценили мероприятия России в борьбе с коронавирусом, отметив большие объемы тестирований. Во всемирной организации также подтвердили, что РФ вышла на плато по заболеваемости.

Компания Biocad выпустила препарат для лечения осложнения при коронавирусной инфекции. На средство «Илсира» («Левилимаб») уже выдали регистрационные документы.

Препарат может поступить в российские больницы через пару недель. Параллельно идут клинические испытания вакцин от коронавируса. Ученые обещают подготовить вакцину к осени, когда может быть вторая волна коронавируса.

Власти Китая заявили, что ученые их страны готовы сотрудничать с Россией для разработки вакцины против COVID-19.