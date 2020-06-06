Число выздоровевших от коронавируса москвичей превысило 100 тысяч человек

Москва, 6 июня. Врачи в Москве вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

За последние сутки выздоровели еще 3073 пациента, всего число людей, вылечившихся от вируса, увеличилось до 100 431 человек. Всем переболевшим предлагается стать донорном плазмы крови, которая содержит антитела к COVID-19.

Антитела одного человека могут помочь выздороветь двум пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России более 126 тысяч человек с коронавирусом проходят лечение. К аппаратам ИВЛ подключены более трех тысяч.

Российские специалисты заявили, что страна достигла плато по заболеваемости. Эту информацию подтвердила спикер ВОЗ Маргарет Харрис. Она также высоко оценила объемы тестов на COVID-19 в России.

Микробиолог Виктор Зуев рассказал, что выход на плато в РФ стал возможен благодаря принятым государством мерам. В том числе, перепрофилированию больниц и введению масочного режима в регионах.