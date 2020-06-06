Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в выходные

Москва, 6 июня. Жаркая погода установится в Москве в субботу, столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла, сообщили синоптики.

Погода порадует москвичей в выходные. По данным метеорологов, днем в столичном регионе дождей и гроз не ожидается.

Вечером возможен небольшой дождь. Хорошую погоду сформирует антициклон, ветер подует с юга. По ощущениям в воздухе будет много кислорода, магнитный фон спокойный, пишет РИАМО.

С понедельника в Москве и области будет стоять отличная погода, температура воздуха будет колебаться в пределах 25-27 градусов тепла. В отдельные дни термометры покажут 28 градусов тепла.

После затяжных дождей наконец-то наступило настоящее лето. Однако со следующего четверга в столицу снова придут проливные дожди с грозами.

В третью декаду июня не исключено похолодание до 15-16 градусов тепла. Такой температурный скачок может отразиться на здоровье метеозависимых горожан.