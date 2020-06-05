Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Москва, 5 июня. В Москве могут быть приняты «радикальные решения» по снятию ограничений на следующей неделе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация — это семь дней. В понедельник [1 июня] мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в Москве стало меньше выявляемых пневмоний и выявленных больных COVID-19.

«Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальное, более серьезное решение по продвижению вперед», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, 27 мая московские власти продлили до 14 июня режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры. С первым днем лета начался второй этап снятия ограничений: открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг. Москвичам разрешили выходить на прогулки согласно графику. В пятницу в столице открылись ярмарки выходного дня.

В России за последние сутки выявлено 8726 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 1855. В общей сложности выявлено 449 834 случаев, 5528 пациентов скончались, передавал RT.

В пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ознакомил журналистов с разработанным ВОЗ новым руководством по медицинским маскам. Теперь маски рекомендуется носить в общественных местах (магазины, транспорт), всем без исключения работникам в медучреждениях, а также людям в возрасте более 60 лет. Ранее ВОЗ рекомендовал носить маски только тем, у кого подтвержден или подозревается коронавирус.