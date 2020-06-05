Эксперт рассказал о падении рынка аренды недвижимости в Москве

Москва, 5 июня. Рынок аренды жилья в Москве в период самоизоляции рухнул — спрос упал на 30–70%, в зависимости от сегмента жилья. О реалиях и перспективах в этой сфере, возможных вызовах рассказал член Гильдии Риэлторов Москвы Роман Вихлянцев.

Эксперт отметил, что наиболее сильно пострадал рынок аренды жилья среднего класса.

С введением карантина из Москвы начался отток людей. Они просто уехали по домам, ведь на рынке труда довольно много неместных, объяснил Вихлянцев.

В связи с самоизоляцией участились случаи и внутренней миграции — люди переезжали в более дешевое жилье. Некоторым предоставлялись скидки на аренду, которые доходили до 70%.

Представитель гильдии отметил, что сначала владельцы жилья не собирались снижать арендную плату, но сама ситуация на этом рынке, когда люди массово стали съезжать, вынудила их пересмотреть свою позицию. Теперь доходит иногда до того, что люди, которые давно снимают квартиру, оплачивают лишь коммунальные платежи.

При поиске жилья в Москве критерии немного изменились — сейчас куда больше учитывается стоимость съема, нежели район, заявил эксперт.

«Сейчас в аренде можно говорить о цифрах 20−25 тысяч рублей в месяц для однокомнатной квартиры такого совсем эконом-класса. Тогда как раньше эта цифра начиналась от 27−30 тысяч рублей», — озвучил данные эксперт.

Несмотря на ситуацию на рынке аренды жилья, говорить о доступности квартир не стоит, ведь доходы населения упали на 30-50%, считает эксперт. Аналитики склоняются к тому, что цены на аренду пока повышаться не будут, сказал Вихлянцев.

Режим самоизоляции серьезно ударил по рынку аренды коммерческой недвижимости. Падение ставок было вплоть до 100%. Эксперт считает, что таким образом арендодатели приняли мудрое решение, они пытаются удержать арендаторов и дают возможность бизнесменам снова открыть свое дело.

Застоя нет только на рынке загородной недвижимости, считает член гильдии. По его словам, люди осознали, что в городе им пока делать нечего, вот и сняли за те же деньги загородные дома, пишет «Ридус».

«Основным трендом на ближайшее будущее станет тренд на экономию и на минимизацию расходов. Со стороны арендодателей — это тренд на сохранение арендаторов, предоставление каких-то дополнительных возможностей и рассрочек», — выразил мнение эксперт.

Роман Вихлянцев добавил, что цена на аренду недвижимости, возможно, будет расти не раньше следующего года.