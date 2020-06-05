Власти заявили о завершении «самого острого» периода ограничений в Москве

Москва, 5 юня. Наиболее острый период связанных с коронавирусом ограничений в Москве позади. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Хочу подчеркнуть, что самый острый период ограничений позади», — цитирует Ефимова «Вечерняя Москва».

Заммэра рассказал, что за неделю с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил 6 миллиардов рублей.

«Открытие торговли позволило удвоить темпы восстановления экономики», — отметил он.

Розничная и оптовая торговля, общепит, гостиничный бизнес, стоматология и бытовые услуги показали хороший рост. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса превысил четыре миллиарда рублей.

По словам Ефимова, все четыре пакета антикризисных мер, которые были приняты правительством Москвы, основаны на поступивших от бизнеса предложениях, и значительную часть инструментов поддержки экономики включает федеральный план по ее восстановлению.

Заммэра Москвы также добавил, что городские и федеральные власти действуют синхронизировано, а решения принимаются совместно с бизнесом.

В России идет процесс поэтапного снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений. С 1 июня ряд послаблений начал действовать и в Москве. В городе возобновилась работа сферы бытовых услуг, промтоварная торговля, открылись велопрокаты и парки. Москвичам разрешили выходить на прогулки.

Однако режим самоизоляции еще не отменили, уточняет РИАМО. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины.