Жителей Москвы предупредили о грозе с градом

Москва, 5 июня. Сильный ветер, гроза и град ожидаются в Москве в пятницу с 13 до 22 часов. Соответствующее предупреждение распространило столичное ГУ МЧС.

Спасатели отмечают, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Спасатели напоминают, что в неблагоприятных погодных условиях водителям необходимо соблюдать скоростной режим, ведь во время грозы существенно ухудшается видимость.

Сотрудники МЧС просят граждан во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов и других некапитальных строений, не прятаться под деревьями от непогоды.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, следующая неделя в столице будет жаркой. В понедельник-вторник воздух прогреется до 28 градусов, в среду станет жарче на четыре градуса.