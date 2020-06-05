Агаларов раскрыл подробности строительства госпиталя в «Крокус Экспо»

Москва, 5 июня. Глава Crocus Group Араз Агаларов рассказал подробности о строительстве временного госпиталя для людей с выявленным коронавирусом на территории выставочной площадки в «Крокус Экспо». По словам бизнесмена, процесс сопровождался принятием нестандартных решений технического характера. Агаларов отметил, что сам был автором нескольких идей.

В качестве примера он привел факт отсутствия канализации в бетонном полу выставочного центра. Пришлось прибегнуть к хитрому, но рискованному решению для установки специальных насосных станций.

Бизнесмен отметил, что ранее казалось невозможным создание палат с удобствами в условиях «Крокус Экспо», тем не менее, задача была выполнена.

«Я думаю, в мире это не сделал никто на территории выставочных комплексов. Насколько мне известно. Может, кто-нибудь и сделал, но я об этом не слышал», — подчеркнул руководитель компании.

Агаларов убежден, что технические идеи при создании госпиталя на территории его центра могут быть полезными при создании подобных госпиталей, которые могут стать мобильными.

После окончания пандемии созданный госпиталь бизнесмен хочет разобрать и складировать так, чтобы при необходимости его снова можно было оперативно собрать. Он считает, что резерв таких госпиталей позволит в будущем быстрее реагировать на подобные угрозы и тратить куда меньше денег.

Напомним, что госпиталь рассчитан на 1040 человек, он был создан всего за неделю, уже 12 мая туда поступили первые пациенты, сообщает телеканал «360».