Оперштаб назвал подмосковные округа с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19

Москва, 5 июня. Оперативный штаб Московской области по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 перечислил округа Подмосковья с наибольшим количеством заболевших.

«Выявленные случаи заболевания по городским округам: Подольск 2591 (+45 за сутки), Красногорск 2126 (+67 за сутки)», — говорится в сообщении оперштаба.

В ведомстве подчеркнули, что статистика по городам формируется на основе данных, полученных после проведения в регионе тестов на коронавирус, которые предоставляет Роспотребнадзор по Подмосковью. В них учтены лица, которые сдавали тест на коронавирусную инфекцию в Московской области и граждане, указавшие в качестве фактического адреса проживания один из городских округов Подмосковья.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 6,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 391 тысячи человек.