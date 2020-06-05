В Москве за сутки скончались 57 пациентов с коронавирусом

Москва, 5 июня. Еще 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 57 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 2806. Днем ранее сообщалось о смерти 64 пациентов с коронавирусом.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство ограничений, действующих из-за эпидемии коронавируса, будут отменены к 1 июля. По его словам, мэрия получает много вопросов от предпринимателей, которые просят дать им «какую-то определенность». Сейчас, как отметил он, наступило время, когда уже можно говорить о каком-то поэтапном графике. Но он будет зависеть о того, как москвичи проживут эту неделю.