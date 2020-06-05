Москва, 5 июня. Аэропорты в Москве стали работать активнее, а загрузка в гостиницах начала расти. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это говорит о том, что в Москве началось восстановление экономики, сообщает RT.

«Активно начали работать аэропорты, больше стало рейсов, соответственно, больше стала нагрузка гостиничного фонда», — рассказал московский градоначальник.

Ранее сообщалось, что еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 94 тысячи человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число выздоровевших от коронавируса в российской столице растет. Так, за прошедшие сутки выздоровел 3061 человек.

Ракова попросила москвичей набраться терпения. Столичные власти объективно оценивают эпидемиологическую ситуацию и вводят соответствующие послабления карантинных мер.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 6,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 391 тысячи человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.